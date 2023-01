Neige : jusqu'à 10 cm en quelques heures, en plaine

Sans équipement, mieux vaut se montrer prudent. Douze centimètres de neige tombaient cet après-midi à Langres Haute-Marne. Les déneigeuses s'activent, mais ciblent en priorité les autoroutes et les nationales. Et forcément, sur les petits axes, c'est plus compliqué. Nous avons tout de même la seule automobiliste pas vraiment dérangée par la neige. Et ce ne sont pas les habitants du Cantal qui diront le contraire. De la neige à Murat en Hiver, rien de surprenant. Mais il est tout de même tombé 20 cm depuis hier. Perturbant, même pour des habitués. " Il y a des endroits où il faut faire très attention, il vaut mieux être très très prudent, même pour les Cantaliens." selon une habitante. Ambiance polaire aussi à Vineuil dans le Loir-et-Cher. Ou encore à Orléans, 60 km plus au nord. Les toits de la ville et Jeanne D'arc sous une fine couche de neige. "C’est un peu surprenant, il fait froid. Mais ça a toujours été féerique et un peu cool." selon une passante. Une féerie dont peuvent aussi profiter les Bretons, comme dans ce village des Côtes d'Armors. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Merlier, G. Frixon