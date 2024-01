Neige : la vigilance se déplace vers le sud

En quelques heures, la neige a recouvert l'autoroute. À la sortie, il est impossible pour le chauffeur routier de grimper la cote. Près d'une heure quarante à attendre la déneigeuse avant de pouvoir repartir. Depuis ce mercredi après-midi, il est compliqué de conduire en Lozère. Malgré le travail des déneigeuses sur l'A75, les camions sont à l'arrêt. La circulation est réduite à une seule voie. Un automobiliste ne se sent pas rassuré. Dans le département voisin, là aussi, des voitures sont à l'arrêt. Le Cantal a été placé en vigilance orange, à 16 heures, il était déjà tombé quinze à 20 centimètres de neiges. Les habitants ont sorti les pelles, la déneigeuse s'active aussi. Mais comme il neige sans discontinuer, ça ne suffit pas à dégager la voirie. Dans l'Hérault, la neige est attendue pour ce mercredi soir et on se prépare déjà à l'affronter. En 2023, la ville de Bédarieux avait été prise de court. Elle a cette fois acheté quatre tonnes de sel. L'ensemble des agents s'est mobilisé pour agir dès que la neige tombera. Dix à 20 centimètres sont attendues. TF1 | Reportage D. Mourgues, A. Erhel, A. Bacot