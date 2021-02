Neige : le point sur l'état des routes du département du Doubs

Dans le centre-ville de Montbéliard, les routes sont dégagées. Mais la situation risque d'être un petit peu plus compliquée à l'extérieur du centre-ville, sur les routes départementales, notamment avec le froid qui arrive. Le département du Doubs reste ce soir en vigilance orange neige et verglas, ainsi cinq autres départements de l'Est. Pour cette nuit, il devrait arrêter un petit peu de neiger. Par contre, les flocons tombés ce mercredi devraient tenir en raison du froid qui sera glacial. Des températures allant jusqu'à -10°C sont attendues. Prudence donc demain au réveil.