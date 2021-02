Neige : le quotidien des Bretons bouleversé

Les paysages sont comme transformés. Depuis trois jours, la Bretagne a revêtu un manteau blanc. Une merveille pour les yeux, mais des inconvénients tout de même pour les Bretons. De la neige et du verglas combinés. Forcément, ces derniers jours, les accidents de la route se sont multipliés. Dans un garage au sud de Morlaix, les véhicules commencent à s'entasser. "On a multiplié les interventions. On est trois sur la route depuis ce matin", déclare David Ruz, un dépanneur à Pleyber-Christ (Finistère). Ils effectuent trois fois plus d'interventions qu'en temps normal. Le garage est même en rupture de stock pour les pneus neige. Pour ceux qui voudraient se rabattre sur les chaînes, ce n'est même pas la peine. Depuis trois jours, Vincent et Daniel sont également sur le pont. Ils arpentent chaque petite route d'une commune du Centre-Finistère pour des opérations de salage à la main. Comme la moindre intersection peut représenter un danger. Mais le sel pourrait venir à manquer, si cela dure. La situation ne va pas s'améliorer tout de suite. Les températures devraient rester glaciales en Bretagne, au moins jusqu'au début de semaine prochaine.