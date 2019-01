Neige: la N118 fermée à la circulation

L'accès à la N118 a été interdit aux automobilistes ce mardi 29 janvier. La préfecture de police a ordonné sa fermeture par mesure de précaution. Elle a également demandé aux Franciliens de limiter autant que possible leur déplacement. Des plaques de verglas pourraient se former sur cette route sinueuse avec une pente assez raide, et la rendre extrêmement dangereuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.