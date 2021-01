Neige : neuf départements en alerte

Sur les routes de Haute-Savoie ce mercredi soir, de la pluie. Pas encore de neige, mais des automobilistes vigilants. La neige devrait en effet tomber dans la nuit, avec 20 cm en Haute-Savoie, 7 à 15 cm dans un département de l'Est. Un épisode remarquable selon Météo France qui les a placés en vigilance orange. Alors, dans l'Ain, les saleuses remplissent leur benne de sel. Elles se tiennent prêtes à partir. Des précautions pour que la nuit d'hier ne se répète pas, car sur l'A40, 2 000 voitures sont bloquées jusqu'à 4h du matin. 30 centimètres de neige et un camion non équipé bloquaient en travers de la route ont paralysé toute une voie. Après dix heures d'attente, les voitures ont finalement pu repartir. Une quarantaine d'automobilistes, trop fatigués pour reprendre la route ont dû dormir dans un gymnase. La vigilance orange est pour l'instant valable jusqu'à demain 16h. Dans la Meuse et Meurthe-et-Moselle, les bus scolaires seront suspendus.