Neige, pluies, fraîcheur : un 1er mai inhabituel

C'est un paysage digne d'un mois de décembre, ce mercredi, à Gavarnie-Gèdre, dans les Hautes-Pyrénées. Même les gants sont de rigueur. Le 1er mai a de quoi surprendre. Les habitants de ce petit village se croiraient à Noël. Il y a une grande différence avec le 1er mai habituel. En temps normal, il fait 14°C, mais aujourd'hui, le mercure n'a pas dépassé les 4°C. Alors, une petite flambée s'impose, et dans les boutiques, on ressort les classiques de l'hiver. Sur les plages, le soleil fait défaut. Elles sont quasi désertes à Arcachon et Dinard, et même sous la pluie à Nice (Alpes-Maritimes). Le jour du 1er mai, côté météo, le sud et la Méditerranée sont d'habitude une valeur sûre. C'est le lancement de la saison. Les hôtels et les campings affichent généralement complets. Mais, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les annulations se succèdent et aucune réservation de dernière minute n'a été enregistrée. La météo est un peu folle. À Strasbourg (Bas-Rhin), la température s'est envolée. D'habitude, le thermomètre affiche 19°C un 1er mai, aujourd'hui, il a atteint 28°C. Un avant-goût d'été qui a incité des touristes belges ou allemands notamment à choisir l'Alsace, à la dernière minute, plutôt que la Côte d'Azur. TF1 | Reportage N. Pellerin, J. Garrel, M. Delaunay