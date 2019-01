Neige : questions sur des alertes

Évelyne Dhéliat et Météo France avaient raison. Ils annonçaient jusqu'à dix centimètres de neige dans les Hauts-de-France. La préfecture du Pas-de-Calais avait recommandé d'éviter les déplacements. Alors, comment expliquer de telles perturbations sur les routes ? Les précautions ont-elles été vraiment prises ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.