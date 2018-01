Neige : le risque d'avalanches est maximal dans les Alpes

Lundi 22 janvier, Météo-France a placé les départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en alerte orange pour des risques d'avalanches. À Chamonix où il a énormément neigé, une centaine de chalets ont dû être évacués. En une semaine, il est tombé 3,80 mètres de neige. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.