Neige : un épisode remarquable dans l’Ouest de la France

Il y a de la neige à perte de vue sur les plages normandes. Sur cette partie de la Côte Fleurie, ce n'était pas arrivé depuis huit ans. Dans les rues, il faut racler les trottoirs et les pare-brises. Beaucoup ont été surpris par la neige. Sur les routes, vers huit heures, ce matin, la circulation était difficile par endroits. Plusieurs voitures se sont déportées dans le fossé. "J'ai glissé sur la quatre voies, un peu plus loin. Je me suis rabattue, j'ai fait attention. Je roulais à 50 alors que c'était du 110", nous confie une conductrice. En fin de journée, les routes étaient dégagées. Désormais, il faut craindre le verglas. Il y a aussi eu de la neige dans le Nord. Il a fallu se couvrir bien. En Bretagne, il ne neige pas encore, mais de fortes chutes sont attendues. Les saleuses ont été testées cet après-midi et sont prêtes. Le chef du service mobilité trafic à la Direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest, chargé de la gestion de la crise, Lionel Lilas apporte quelques explications : "C'est un épisode neigeux assez important, à la fois en intensité puisque plus de 10 centimètres de neige en cumulé, on est sûr que la neige va tenir à un moment donné. Et puis sur la durée, on va miser sur plus de 24 heures". Cet épisode neigeux de l'ouest du pays devrait durer plusieurs jours.