Neige : une journée de pagaille

La neige ne leur a pas fait de cadeau. Les automobilistes franciliens ont été bloqués dans les embouteillages, parfois déviés, le temps de laisser travailler les saleuses. "Depuis ce matin, c'est un peu chaotique sur la route", d'après un conducteur. Certains ont préféré ne pas prendre de risque. Un motard a décidé de partir à pied. À l'heure de partir travailler, les galères s'additionnent. Plus à l'ouest, dans le Calvados, il y a la même pagaille sur les routes avec des véhicules immobilisés. "Là, j'avoue que c'est un petit peu le bazar", commente une conductrice. Peu habitués aux conditions de circulation et sans équipement adapté, certains ont perdu le contrôle de leur voiture. Les fortes chutes de neige ont même surpris les Haut-savoyards. Dix centimètres sont tombés en moins de trois heures à Annecy. C'est superbe à voir pour les habitants. Selon eux, c'est relativement rare qu'il y en ait autant qui tombent sur la ville. Mais là encore, la neige a fait quelques dégâts, en glissant, deux bus sont entrés en collision sans faire de blessé. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Gerbelot, F. Marchand