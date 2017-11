Neige et verglas : 83 départements sont placés en alerte jaune

La neige et le grésil tombent sur de nombreuses régions, principalement dans le quart Nord-Est de la France. Ce phénomène est causé par une coulée d'air polaire venue tout droit de Norvège, qui traverse le pays. Ce jeudi 30 novembre 2017, quatre-vingt-trois départements sont placés en alerte jaune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.