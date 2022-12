Neige, verglas : à quoi s'attendre jeudi 15 décembre ?

Des rues enneigées et verglacées ce mercredi 14 décembre 2022. Qu'en est-il de la météo à venir ? Depuis seize heures, ce mercredi, 19 départements sont en vigilance orange neige et verglas, avec des pluies verglaçantes qui se déplacent vers l'Est. Cela va durer jusqu'à six heures du matin. Y aura-t-il de nouvelles restrictions de circulation ? Un retour à la normale est prévu pour le trafic aérien en Île-de-France. Par contre, du côté du transport ferroviaire, la ligne reliant Paris, Orléans, Limoges et Toulouse, très perturbée ce mercredi, pourrait ne pas être rétablie. Quant au transport scolaire, aucun car ne circulera en Eure-et-Loir. Alors, comment rouler dans ces conditions ? Le premier conseil consiste à freiner doucement et respecter des distances de sécurité plus importantes. Sachez que si vous souhaitez installer des pneus d'hiver, il est préférable d'équiper vos quatre roues. Sinon, vous risquez de perdre le contrôle, notamment au moment de freiner. TF1 | Reportage T. Leproux et T. Marquez