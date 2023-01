Neige, verglas : alerte aux avalanches dans les Pyrénées

Un mur de flocons sur la route pour Rodez. Dans les Pyrénées-Atlantiques, en quelques secondes une coulée de neige piège 18 automobilistes. "On s'est retrouvé coincé, on s'est mis à l'abri sur les bords de route, dans les voitures. Et on a tenté de joindre des secours pendant une heure", raconte l'une d'eux. La neige arrive même plus au nord, dans l'Essonne. Dès la fin de l'après-midi, en une demi-heure à peine, la neige fait irruption au château de Versailles. Du blanc aussi en Charente-Maritime ou en Dordogne. "Ce sont des plumes qui tombent là, les flocons sont énormes", réagit un automobiliste. Sur l'autoroute A7, entre Grenoble et Chambéry, une opération de salage a été menée pour éviter à la neige de s'installer, comme à Lyon ce matin. Dans les Landes, c'est le niveau de l'Adour qui inquiète. Le fleuve pourrait atteindre jusqu'à cinq mètres de hauteur dans la nuit. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Chaize, F. Guinne