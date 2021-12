Neige, verglas : de nombreuses difficultés sur les routes

Immobilisé par la neige, Christian, un chauffeur routier, a perdu le contrôle de son semi-remorque en début d’après-midi. Par chance, il a glissé sur le bas-côté sans couper l'autoroute ni provoquer un accident. Nous sommes sur l’autoroute A89 dans la Loire. C’est ici même que la nuit dernière, surpris par les chutes de neige abondantes, 600 automobilistes sont restés bloqués pendant plusieurs heures. Depuis ce lundi matin, l’autoroute est à nouveau praticable, la neige pose désormais problème dans les villages et les routes secondaires. Ici, à Noirétable, c’est un tracteur qui vient au secours d’un camion, coincé lui aussi avec la neige. Cette route n’est plus assez large et les bouchons se sont accumulés. Il faudra plusieurs longues minutes pour réussir à dégager le camion. À Noirétable, plusieurs dizaines de centimètres de neige se sont accumulés cette nuit. Le problème : les véhicules qui ont traversé le village n’étaient pas équipés de pneus neige ou de chaînes. C’est pourtant obligatoire depuis le 1er novembre, même si aucune sanction n’est prévue cet hiver. Le maire du village dénonce un manque de civisme et appelle au bon sens de chacun. Le Massif central, les Alpes et les Pyrénées, sont aussi touchés par ce fort épisode neigeux. Ici, au Pays basque, la neige a cassé plusieurs câbles électriques. Au total, 500 foyers sont privés de courant. L’électricité devrait être rétablie d’ici la fin de soirée. T F1 | Reportage I. Bornacin, C. Eckersley, G. Frixon, V. David