Neige, verglas, gelées : une semaine glaciale

Il suffit d'une fine pellicule de neige, pas plus. Ce lundi matin, à Goderville (Seine-Maritime), elle est parvenue à envoyer Sophie dans le décor. "Le principal, c'est que je vais bien", se rassure-t-elle. Avec un mercure négatif et les chaussées verglacées, le garagiste local, quant à lui, n'a pas chômé. Un peu plus au Sud, dans les monts d'Arée, en Bretagne, le givre a aussi rendu les routes piégeuses. La plupart des automobilistes ont donc fait montre de vigilance. Depuis 24 heures, sous l'influence d'une masse d'air froide descendant d'Europe du Nord, le pays grelotte. Le record du jour est atteint à Luxeuil (Haute-Saône), avec -11 °C, mais il a fait -9 °C à Mulhouse, -8 °C à Clermont-Ferrand et -5 °C à Montauban et à Montpellier. Un froid mordant auquel les Strasbourgeois sont visiblement préparés. "Je ne supporte pas tellement le froid alors je me suis équipée. Vu qu'on est toute la journée dehors, j'ai mis les couches, les gants, les bonnets, le thermos, le kilo de bas, etc.", confie une passante. Autant de couches dont les plus sportifs, au bois de Boulogne, se passent allègrement. Ailleurs, sur la place de Royan, la neige tombe en abondance depuis le milieu d'après-midi.