Neige, verglas : la galère continue en Alsace

Une couche de verglas, de la neige et moins de deux degrés au thermomètre. C'est la combinaison parfaite pour risquer la chute, sur les trottoirs transformés en patinoire. Depuis hier 14 décembre, l'Est de la France est recouvert d'une dizaine de centimètres de neige. Il faut remonter en 2010, pour retrouver une telle quantité de neige. Le phénomène est aggravé par des pluies verglaçantes tombées la veille. Ce qui a provoqué des accidents en cascade et des services d'urgence immédiatement débordés. À Colmar, plus de 200 personnes ont été admises à l'hôpital, pour des accidents dus au verglas. C'est du jamais vu. Hier matin, un bouchon s'est même formé à l'entrée des urgences, car les ambulances étaient trop nombreuses. L'aéroport de Strasbourg-Entzheim s'est retrouvé à un temps paralysé. Des voyageurs ont été contraints de passer la nuit sur place. Ces prochains jours, aucun dégel n'est prévu, le thermomètre devrait même avoisiner les moins dix degrés. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, R. Anceaux-Kreder