Nerja : perle andalouse

Cap vers le sud de l'Andalousie en Espagne, longeons la côte et nous finirons par arriver à Nerja, une dernière avancée de terre comme la proue d'un bateau défiant les vagues, le bout du continent. Nous y avons rendez-vous avec Francisco Capilla, professeur d'histoire à la retraite. Il nous fait découvrir le balcon de l'Europe qui offre une vue magnifique sur la mer Méditerranée. Quelques kilomètres plus loin, à l'abri des vagues, se trouve la merveille de ce bout d'Espagne. Frigiliana, un village blanc, comme un flocon tombé sur la montagne. Dans ce village où les températures peuvent dépasser les 45 °C en été, les habitants prennent autant soin de leurs fleurs que des façades de leurs maisons. Malgré un nombre de visiteurs toujours plus grand, Frigiliana a su conserver son cadre pittoresque. Mais ce n'est que la partie visible du paysage. Voyons maintenant l'envers du décor, un monde enfoui, surnaturel, découvert en 1959 par cinq jeunes amis lancés à la poursuite de chauves-souris. Luis-Efrén Fernandez Rodrigueez, archéologue, retrace cette première exploration. Il faut encore s'enfoncer un peu plus dans la grotte pour pouvoir contempler son joyau, l'une des plus grandes colonnes souterraines au monde. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Schmitt