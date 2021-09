Neuf morts par noyade en Méditerranée : comment expliquer cette série de drames ?

Que s'est-il passé ? C'est la question que les sauveteurs en mer, les gendarmes, les élus se posent après la série de noyades intervenus mercredi sur les plages de Méditerranée. Des vagues de deux mètres, du courant, c'était trop hier à Sérignan (Hérault) pour le nageur de 70 ans. L'homme est mort sur le sable sous les yeux et malgré le secours des promeneurs. Toujours dans l'Hérault à Agde, un scénario très similaire, également dramatique, s'est produit. Un homme de 69 ans, noyé, que les pompiers n'ont pas pu sauver. Il a été victime du phénomène trop méconnu des courants d'arrachement. Tout commence parfois très loin au large de la Méditerranée par une pression et du vent. L'ensemble crée des vagues puis une houle pas forcément spectaculaire qui progresse jusqu'au rivage. Or, ces grandes quantités d'eau doivent bien refluer. Le mauvais réflexe dans ces cas-là, les victimes tentent coûte que coûte de revenir mais s'épuisent plutôt que se laisser dériver quelques centaines de mètres jusqu'à une zone moins mouvementée. Ce comportement était à l'origine de la plupart des décès d'hier, répartis sur l'ensemble du golfe du Lion, pour des personnes âgées de 58 à 73 ans. À Cassis, même le plus jeune, 58 donc, s'est très vite retrouvé en difficulté dès le début de sa baignade. À la Ciotat, un autre corps sans vie a été retrouvé par un jeune surfeur. Neuf morts en une seule journée, il en a déjà eu 250 tout au long de l'été.