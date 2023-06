Neuves ou d'occasion : les voitures se font attendre

Un véhicule pour deux, ce n’est pas pratique quand on habite à la campagne. Un couple de retraités n'a pas le choix, la nouvelle voiture achetée se fait toujours attendre. Du côté du constructeur, on assure à André Pannard, qu'elle lui sera remise dans dix jours. Se faire livrer une voiture neuve est devenue une affaire de patience. Au lieu des trois mois habituels, les délais ont atteint jusqu'à neuf mois l'année dernière, environ six mois en ce moment. Un retard dû d'abord au manque de semi-conducteurs, matériaux indispensables à la fabrication des voitures. La production reprend progressivement, mais un nouveau problème apparaît. Une pénurie cette fois, de conducteur de camion porte-voiture. En France, il en manque plus de 400. Beaucoup ont quitté la profession pendant la crise du Covid et ils ne sont pas faciles à remplacer. Les concessions tentent de trouver des alternatives, quitte à aller chercher les véhicules un par un. Une solution temporaire qui coûte cher à Hussein El Fakih, concessionnaire chez Renault Dacia, 800 euros de plus par voiture. La situation risque de mettre du temps à s'améliorer. Il faut compter un an et demi pour former un nouveau conducteur de porte-voiture. TF1 | Reportage L. Kebdani, K. Gaignoux, K. Moreau