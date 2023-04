New Delhi : l'électrique fait son chemin

Le traditionnel auto-rickshaw vert et jaune de la capitale indienne change de visage et de moteur aussi. Il devient électrique. À New Delhi, la pollution est un problème de santé publique. Chaque hiver, un épais brouillard toxique enveloppe la ville. C’est la capitale la plus polluée au monde. Les taux de particules fines y sont jusqu’à 30 fois supérieurs aux recommandations de l’OMS. Conséquence, les habitants perdraient dix ans d’espérances de vie. Pour améliorer la qualité de l’air, le gouvernement local s’est donné un objectif, 100 % des transports en communs seront électriques d’ici 2030. Une transition déjà visible : des nouveaux rickshaw, une flotte de bus inaugurée l’an dernier, et même des scooters en libre-service, le tout électrique. Plus que la conscience écologique, la hausse mondiale des prix du carburant a convaincu une livreuse. Pour assurer au mieux sa transition énergétique, l’Inde compte fabriquer elle-même ses propres batteries. Sur la côte ouest de l’Inde, l'entreprise française Forsee Power Inde, s’est implantée il y a un an et demi pour soutenir ce programme. Focalisée sur les deux-roues, la production devrait rapidement s’étendre aux véhicules plus lourds. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, A. Saifi