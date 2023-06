New York : dans les fumées des incendies canadiens

Évidemment au lever ou au coucher du soleil, les images sont magnifiques, New York enveloppé d’un voile rouge. Mais depuis les sommets des grattes ciels, on voit que la ville est totalement embrumée par la fumée, la pollution. Même la Statue de la Liberté est ses 93 mètres de haut sont difficiles à distinguer. Ces fumées contiennent des particules fines très dangereuses pour les poumons. Alors depuis quelques jours, un accessoire passé de mode depuis quelque temps fait son retour à New York : le masque chirurgical. À cause de cette fumée, New York était hier la ville la plus polluée au monde. Les autorités recommandent donc de rester chez soi et de ne pas faire d’activités physiques à l’extérieur, surtout pour les personnes les plus à risques. Actuellement, plus de 400 incendies détruisent les forêts canadiennes. Ce sont ces fumées qui ont envahi tout le nord-est du continent. Washington, la capitale, bien plus au sud que New York, est aussi comme encapsulé dans ce brouillard de pollution. Mais c’est évidemment au Canada que le phénomène est le plus spectaculaire, comme dans la capitale Ottawa où les autorités recommandent là aussi d’éviter toute sortie inutile. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon