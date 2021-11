New York : des sirènes un peu trop bruyantes

À New York, plus qu'ailleurs, les véhicules d'urgence sont responsables de plus en plus d'accidents. En 2020, 114 morts impliquant des véhicules de police ont été enregistrées, 33 ont été causées par des ambulances et 25 par des camions de pompiers. On ne fait pas le tri entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. C'est ce que nous explique le docteur Jeffe Clawson, urgentiste à Salt Lake City et inventeur d'un protocole d'urgence utilisé dans 60 pays, dont la France, mais toujours pas aux États-Unis. Les pompiers ou ambulanciers céderaient un peu trop facilement aux chants des sirènes. Une utilisation abusive que nous confirme Powell Delwinski, ambulancier de Manhattan. Selon cet urgentiste, "certains font un peu les cow-boys", alors que "les sirènes ne vous font pas arriver plus vite." En effet, les études montrent qu'il y a très peu d'écart de durée entre un trajet effectué avec sirène et un autre sans. Une partie de l'explication réside dans le comportement parfois inapproprié des usagers désarçonnés par la fréquence très aiguë du son. Cela ne risque pas d'arriver en Pennsylvanie, à une heure de New York, car leurs ambulances sont équipées de sirènes nouvelle génération, basse fréquence et plus grave. Un système un peu moins agressif pour l'oreille. Il pourrait se développer à New York. Certains électeurs n'en peuvent plus d'être réveillés la nuit. T F1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard.