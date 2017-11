Un homme a foncé au volant d’une camionnette ce mardi 31 octobre dans le sud de Manhattan. L’attaque a fait 8 morts et une douzaine de blessés dans un lieu hautement symbolique puisqu’elle a eu lieu non loin du One Wolrd Trade Center. Elle a été perpétrée par un Ouzbek de 29 ans qui selon les premiers éléments de l’enquête aurait agi seul.