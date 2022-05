New York : les touristes font leur come back !

Dans un brouillard très peu printanier, il est difficile de la distinguer. Pourtant, ils sont nombreux à vouloir voir la statue de la Liberté, dans un New York presque libéré des contraintes sanitaires et de nouveau ouvert aux touristes du monde entier depuis novembre, avec notamment beaucoup de Français. Même en jour de pluie, les principaux monuments de New York grouillent de nouveau de monde. Pour l'année 2022, la ville prévoit d'accueillir plus de 500 milles Français, et en tout, 56 millions de visiteurs. C'est à peu près 85% du niveau d'avant pandémie. Mais pour ces visiteurs, tous ces touristes, il peut y avoir une mauvaise surprise, l'addition. Et pour cause, l'inflation est en moyenne deux fois plus forte aux États-Unis qu'en France. Et rien qu'à New York en mars, les prix ont encore augmenté de 6,1% sur un an. Nos journalistes ont croisé deux familles françaises dans cette ville. Après une longue journée de visites, elles rentrent en métro dans leur hébergement loué dans le Queens, à quarante minutes du cœur de Manhattan. Avec 9% d'inflation en un an, l'alimentaire à New York grève le budget des touristes. Par exemple, dans un supermarché, les deux familles ont fait des achats pour le dîner et le petit-déjeuner. Elles ont dépensé 38 dollars, soit 36 euros, pour une dizaine d'articles. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard.