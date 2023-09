New York s’affaisse sous le poids de ses gratte-ciels

Si les gratte-ciels de New York pointent vers le haut, les scientifiques, eux, commencent plutôt à s'intéresser à ce qui se passe en bas, aux fondations. Inquiets de la pression exercée par ces tours sur le sol de la ville. Ils ont même calculé leur nombre. Il y a au total 1 068 954 bâtiments, d’un poids total de 762 millions de tonnes. Ils ont conclu que New York s’affaisse en moyenne de un à deux millimètres par an, jusqu'à cinq millimètres dans les quartiers les plus menacés. Il n’est pas facile de montrer cet affaissement concrètement, à part avec la tour qu’on voit dans les images. Elle penche de huit centimètres vers son côté nord. C’est imperceptible à l'œil nu, mais c’est, en partie, à cause de ces problèmes de fondations. Cet affaissement constitue un problème d’autant plus grave qu’il est combiné à un autre phénomène inquiétant, la montée des eaux Changement climatique oblige, la ville subit de plus en plus d’épisodes météorologiques extrêmes. Comme avec les ouragans meurtriers Sandy en 2012, ou Ida en 2021. New York avait été à chaque fois inondée. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Poupon