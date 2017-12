New York : trois personnes ont été blessées dans une "tentative d'attaque terroriste"

Tentative d'attentat ce lundi matin à New York. Un homme a voulu faire exploser une bombe artisanale, qu'il portait sur lui, dans le tunnel d'une gare routière en pleine heure de pointe. Trois personnes ont été blessées. Le suspect, âgé de 27 ans, a été arrêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.