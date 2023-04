New York : un parking s'effondre au cœur de Manhattan

Les étudiants de l'université mitoyenne n'en reviennent pas. Sous leurs yeux, le bâtiment de quatre étages, vieux d'un siècle, n'est plus qu'un amas de carcasses de voitures et de béton. "Tout s'est effondré. Il y avait des débris, de la fumée, les voitures s'enfonçaient... On se serait cru dans un film. C'était affreux.", témoigne une étudiante. Deux femmes ont pu sortir indemne. Mais les secours doivent vite rechercher d'éventuels survivants. Une opération considérée comme extrêmement dangereuse car les gravats sont encore instables. Alors comme lors d'un séisme, les secours préfèrent utiliser un drone et surtout un robot canin. La mission de ce dernier est de vérifier que personne n'est restée coincée dans une voiture. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de cinq blessés. La piste criminelle a été écartée, mais le bâtiment avait fait l'objet de signalement pour 64 violations depuis 1976. En 2003, il avait même été considéré comme dangereux à cause de fissures dans le béton. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon