New York : une fusillade dans le métro

À l'ouverture des portes de la rame, la panique. Des passagers d'un métro new-yorkais ont été touchés par balles à l'intérieur du train bondé, à l'heure de pointe ce matin. Certains s'extraient péniblement et s'écroulent sur le quai. Au moins 16 personnes sont blessées, dont cinq dans un état critique. Quelques minutes plus tôt, plusieurs coups de feu retentissent dans une rame voisine. La fusillade s'est produite dans le quartier de Brooklyn à New York, peu avant 8h30. Autour de la station, un important dispositif de sécurité est mis en place. "J'ai vu plein de personnes sortir de la station. L'une d'entre elles était blessée, une femme touchée par balle à la jambe. Des gens arrivaient de tous les côtés en criant, en demandant de l'aide", raconte un passant. Un suspect a été identifié. La police recherche un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange. La piste terroriste est pour le moment exclue. TF1 | Reportage S. Chevallerau, M. Liotard, A. Besse