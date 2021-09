New York va devoir apprendre à vivre avec les inondations

C'est dans le quartier du Queens, à l'Est de Manhattan, que les inondations ont fait le plus de victimes. Deux familles ont été piégées par la rapidité extrême avec laquelle l'eau s'est déversée dans les maisons. New York n'était pas prête pour affronter cela. 150 millions de litres d'eau tombées du ciel en moins de deux heures et l'aveu d'impuissance des autorités. Ces derniers avouent que c'est dans les rues que la ville est vulnérable. En effet, avec 1 200 km2 de bétons et d'asphaltes, il n'y a plus une trace de terre pour absorber l'eau dans les rues. En 300 ans de construction, le bitume est devenu la règle et l'herbe l'exception. New York a construit son propre piège avec des infrastructures incompatibles avec les défis climatiques qui l'attende. Dans l'un des instituts de prévision météo les plus renommés des États-Unis, ils estiment que les quartiers du Queens et de Brooklyn pourraient être inondés tous les mois d'ici 30 ans. C'est donc dans ces lieux qu'il faut concentrer les efforts pour créer de nouvelles infrastructures. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.