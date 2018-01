Nice va expérimenter la présence des policiers municipaux dans les écoles

Au mois de septembre 2018, des policiers non armés vont être déployés dans plusieurs établissements scolaires à Nice. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a donné son feu vert pour une expérimentation permettant de mettre en place ce dispositif. Cependant, chez les principaux concernés, notamment les enseignants, les policiers et les parents d'élèves, les avis sont partagés sur l'efficacité de cette mesure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.