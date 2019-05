Niches fiscales : les entreprises dans le viseur de l'État

La baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros pour les ménages, est une des mesures annoncées par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse la semaine dernière. L'État cherche à trouver cette somme ailleurs, et il va sans doute supprimer des niches fiscales accordées aux entreprises. Ces derniers coûtent plus d'un 1 milliard d'euros par an. Les restaurateurs, les professionnels des travaux publics ou de la rénovation seraient dans le viseur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.