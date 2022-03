Nicolas Dupont-Aignan : "Si nous continuons dans cet engrenage, c'est l'Europe qui va sortir de l'Histoire au profit de la Chine et des États-Unis"

À 26 jours du scrutin présidentiel, la guerre fait toujours rage en Ukraine. Que ferait le candidat Debout la France s'il était élu président de la République pour sortir de cette crise ? Invité sur le plateau du 20H de TF1 ce mardi, Nicolas Dupont-Aignan estime que "nous aurions dû faire, avant l'invasion russe, une vraie conférence de sécurité en Europe" pour "définir clairement le respect des accords de Minsk, violés par les Russes et pas respectés non plus par les Ukrainiens". Le candidat à la présidentielle plaide pour la "neutralité de l'Ukraine" afin d'"empêcher ce drame pour les Ukrainiens et pour toute l'Europe". Car "si nous continuons dans cet engrenage, c'est l'Europe qui va sortir de l'Histoire au profit de la Chine et des États-Unis", prévient-il. "Il y a urgence à proposer un plan de paix clair. Je l'ai proposé à de multiples reprises". Nicolas Dupont-Aignan "regrette que nous ne soyons que dans l'émotion légitime". "Il faut aussi avoir un cerveau et empêcher cet engrenage", conclut-il. Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo ci-dessus.