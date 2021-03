Nicolas Sarkozy condamné dans l’affaire des "écoutes" : le film de la journée

En entrant dans la salle d'audience, Nicolas Sarkozy était persuadé qu'il va être innocenté selon ses proches. Mais très vite, les mots lus par la présidente du tribunal sont cinglants. "Les faits dont s'est rendu coupable M. Nicolas Sarkozy sont d'une particulière gravité ayant été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice". L'ancien chef de l'État est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence et est condamné à trois ans de prison dont un an ferme, tout comme son ami avocat, Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Pour le tribunal, il existait bien un pacte de corruption entre les trois hommes. La défense de Nicolas Sarkozy se dit stupéfaite. "Cette condamnation suscite à la fois notre incompréhension, mais aussi notre indignation (...) Un jugement, normalement, retient des preuves, identifie des preuves. Et là, nous avons un tribunal qui était dans l'incapacité de trouver des preuves et qui fait appel à un faisceau d'indices. C'est quand même rarissime et je pense que ça se passe de commentaires", a déclaré Me Jacqueline Laffont, avocate de Nicolas Sarkozy.