Nicolas Sarkozy : "Le temps des combats"

L'une de nos équipes a suivi, Nicolas Sarkozy lors d'une séance de signature, mardi, à La Baule (Loire-Atlantique). Chaque sortie littéraire est l'occasion de se rassurer sur sa popularité. Environ 600 ouvrages ont été vendus en deux heures à des lecteurs de tout âge. En près de 600 pages, Nicolas Sarkozy raconte sa présidence de 2009 à 2011. Une vision grave, des mots durs sur l'époque aussi. L'ancien président de la République évoque une décadence annoncée, une crise de civilisation, des Occidentaux en passe d'être dominés. La politique française actuelle ne quitte pas non plus sa plume, en jugeant la réforme des retraites à l'aune de la sienne, ni agréable ni facile. Des bons et des mauvais points qu'il distribue également aux grands de ce monde. Barack Obama y est décrit comme assez froid, Angela Merkel faisant preuve d'immobilisme, mais aussi de solidité dans l'Alliance, le président brésilien Lula, réélu après avoir été incarcéré, est qualifié de roc. "Le temps des combats", ce que Nicolas Sarkozy considère avoir gagné en attendant son ouvrage sur sa défaite de 2012. TF1 | Reportage A. Tassin, J. Regard