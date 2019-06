Nicolas Sarkozy : ses mémoires en librairie

Il a quitté l'Élysée il y a sept ans, et depuis, ses prises de paroles sont assez rares. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy fait son retour, mais en librairie. Ce jeudi 27 juin 2019, son nouveau livre vient de sortir. Un ouvrage de 359 pages, où il se confie sur sa vie avant et après l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.