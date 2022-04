Nièvre : comment le département a basculé dans le camp du RN

Fourchambault, dans la Nièvre, est une terre d'industrie. Des usines, autrefois ronronnantes, sont aujourd'hui endormies. Dans cette commune de 4 300 habitants, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 56% des voix. Emmanuel Macron battu, cela ne surprend plus grand monde. "Les gens ont en marre, ils veulent du changement. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose dans le département, de grosses usines", confie-t-on. Ce sentiment d'abandon est partagé par les habitants, comme Stéphane qui a grandi dans cette ville. Au cœur de la France, il a le sentiment de vivre dans un bout du monde. "Avec les nouvelles routes qu'ils ont faites, ça a tout dévié. Tous les petits magasins, tout ça, ça ferme. C'est obligé. Il y a moins de monde. Il y avait de la vie, maintenant c'est mort, il n'y a plus rien. C'est triste", s'exprime-t-il. Les cafés aussi sont moins nombreux. Au comptoir, nous rencontrons Robert. Lui a choisi le Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, jugé trop lointain. "Macron est gentil, mais il ne nous rapporte rien. Il est toujours celui qui dit "c'est moi qui commande". C'est pour ça que je n'aime pas ça", déclare le senior. Autre inquiétude là-bas, des services publics absents ou fragiles. TF1 | Reportage J. Garro, B. Hacala