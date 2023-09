Niger : comment va s'organiser le départ des troupes françaises ?

Enfin, il va pouvoir franchir ces murs au bout d'un interminable bras de fer. Quand partira l'ambassadeur français au Niger, Sylvain Itté ? À en croire son entourage, il devrait être à Paris dans les prochains jours et se porte bien alors qu'il est reclus depuis deux mois. On le voit dans la vidéo en tête de cet article courant septembre dans l'ambassade. Va-t-elle fermer après son départ ? La question reste en suspens. Quant aux forces françaises au Niger, comment va s'organiser leur retrait ? Environ 1500 hommes, des drones, des avions de chasse, des blindés... Selon le ministère des Armées, "le matériel devrait être évacué à la fois par voie aérienne, et par voie terrestre, via le Bénin ou le Tchad". Retour en France pour l'essentiel, mais il pourra y avoir des redéploiements dans d'autres pays de la région où l'armée est déjà présente. Au Sahel, où en est la menace terroriste ? Elle ne cesse de s'accroître. Le reportage de TF1 montre une attaque contre un bateau début septembre au Mali, plus instable que jamais. "Aujourd'hui, la guerre est en train de reprendre au Mali entre l’État et les groupes indépendantistes touareg. Donc, certains sont proches de la mouvance Al-Qaïda", indique Niagalé Bagayoko, présidente du centre de recherche "African security sector network". Au Mali comme au Burkina Faso, des villes entières vivent aujourd'hui sous blocus. TF1 | Reportage E. Lefebre, H. Bonnet, S. Humblot