Niger : des manifestations permanentes contre la présence française

Le ton est donné : "L'Armée Française, dégage !". Nous sommes avec le M62, l'un des mouvements civils les plus virulents contre la présence française au Niger. À l'avant d'une voiture, Abdoulaye Seydou est sa figure de proue. Il sillonne les rues de Niamey pour mobiliser les habitants et relayer la parole de la junte militaire au pouvoir. Le point de ralliement pour les manifestants est à quelques kilomètres de là. De jour comme de nuit désormais, ils se relaient pour maintenir la pression, jusqu'au départ des militaires français cloîtrés depuis un mois et demi derrière des murs d'enceinte. Des militaires qui se battaient depuis 2014 aux côtés de l'armée nigérienne dans cette région gangrénée par le terrorisme. Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, qu'importe selon eux les 120 millions d'euros d'aides au développement versés par la France l'an dernier, le bras de fer est loin d'être terminé. Sous haute surveillance, l'ambassade de France a des airs de camp retranché. L'ambassadeur français y vit reclus depuis que les autorités putschistes l'ont déclaré "persona non grata" au Niger. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Amzel, V. Pierron