Niger : la France évacue ses ressortissants

L'un des passagers d'un vol Niamey-Paris nous envoie des images, juste avant le décollage. Quelques heures plus tôt, il filme une vidéo sur la route de l'aéroport de Niamey (Niger). Il s'apprête à quitter le Niger. Comme tant d'autres, il préfère garder l'anonymat par mesure de sécurité. Comme lui, des centaines de Français et d'Européens ont fait leurs valises à la hâte ce matin du mardi 1er août. Un Français nous envoie quelques photos et on y distingue les avions militaires prêts sur le tarmac. Les vols doivent s'enchaîner jusqu'à demain soir à mesure que les candidats au départ affluent. Le départ est motivé par les récentes violences contre l'ambassade de France. Stanislas Poyet, notre correspondant sur place, explique que cette évacuation n'est pas obligatoire. Dans les rues de Niamey, ceux qui s'expriment en public sont de plus en plus critiques, vis-à -vis des autorités françaises. Mille cinq cents soldats français sont actuellement basés au Niger. Selon l'armée, leur évacuation n'est pas à l'ordre du jour. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Poyet, E. Maudens