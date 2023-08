La France évacue ses ressortissants du Niger : les dessous d'une opération à haut risque

Ce mardi 1er août, le téléphone au ministère des Affaires étrangères n’a pas cessé de sonner. L’opération d’évacuation s’est montée en moins d’une journée, car c’est dans la nuit précédente que le président a décidé du rapatriement des Français volontaires pour rentrer du Niger. Mais pourquoi cette décision ? L’attaque de l’ambassade, le dimanche 30 juillet dernier, est l’élément déclencheur pour l’Élysée. Le gouvernement craint que des habitants ne s’en prennent plus seulement aux symboles de la France, mais aussi à ses ressortissants. Au sommet de l’État, on a en plus les yeux rivés sur le calendrier. Le jeudi 3 août prochain sera la fête de l’indépendance au Niger, l'occasion de nouvelles manifestations organisées par les putschistes. Le gouvernement ne veut prendre aucun risque. L’armée française sur place se fait d’ailleurs très discrète.