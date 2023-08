Niger : l'inquiétude des expatriés français

Le poing levé parmi les drapeaux russes, la scène est filmée ce matin à Zinder, la deuxième ville du Niger qui clame "on s'en fout de vos sanctions". Un pied de nez évident à la France, qui est désignée comme adversaire par les putschistes et accusée de vouloir intervenir militairement au Niger. "La France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole de la junte nigérienne. Paris a démenti ces accusations. Au lendemain de l'attaque de l'ambassade de France, dans la capitale nigérienne, notre correspondant évoque une situation précaire. "Les rues de Niamey ont retrouvé leur calme ce matin et les habitants sont retournés à leurs occupations habituelles. La situation reste cependant volatile dans la capitale. Et l'ambassade de France envoyait, ce matin, ce message à tous les résidents français : "Il est recommandé de maintenir une grande vigilance et d'éviter tout déplacement en ville"", rapporte Stanislas Poyet. Environ 600 Français sont concernés. Ce soir, l'Hexagone n'exclut pas une éventuelle évacuation de ses ressortissants, car ils ne peuvent quitter le Niger d'eux-mêmes. L'espace aérien du pays est fermé. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Poyet, C. David