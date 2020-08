Niger : quelle sécurité pour les expatriés français ?

À Niamey, la capitale du Niger, il n'y a pas encore de signaux d'alarme. D'autant plus qu'il y a déjà sur place un dispositif d'alerte qui pourrait être renforcé en cas de nécessité. Les Français du Niger attendent les nouvelles protections étudiées en Conseil de défense ce mardi matin. Ils anticipent déjà une restriction plus sévère de leur déplacement, qui pourrait être limité à la capitale, désormais considérée comme l'endroit le plus sûr pour eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.