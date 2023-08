Nîmes : un enfant de 10 ans tué dans une fusillade

Des tirs en rafale résonnent au milieu des immeubles. Vers 23h15, armé d'une kalachnikov, ce tireur, en images, et trois autres font feu à au moins 50 reprises. Ils s'approchent d'une voiture qui se gare en contrebas et la prend pour cible. À l'intérieur, un homme de 28 ans et ses deux neveux de sept et dix ans, reviennent du restaurant. Touché par balles, l'oncle est blessé et l'aîné ne survit pas. Dans leurs appartements ou dehors sur la place, les habitants ont vécu des moments d'angoisse. Quelques balles ont même atteint un appartement. Les victimes appartenaient à la communauté comorienne. Pour les soutenir, des mères de famille se rassemblent, chantent et récitent des prières. Beaucoup de douleur pour les voisines qui connaissaient le garçon de dix ans. La famille habite le quartier de Pissevin à Nîmes (Gard). Ce quartier est gangrené par des trafics de drogue, mais eux n'y ont jamais pris part. "C'est une famille sans aucune difficulté, absolument pas impliquée à quelques titres que ce soit, dans aucun trafic.", dit Cécile Gensac, procureure de la République de Nîmes (Gard). Les tireurs n'ont pas été identifiés, mais une enquête pour assassinat en bande organisée a été ouverte. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier