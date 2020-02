Nîmes : une fusillade à la kalachnikov en pleine rue

À Pissevin et Valdegour, deux quartiers sensibles de Nîmes, les affrontements entre bandes rivales sont réguliers. Les résidents sont résignés face à ces scènes de violence récurrentes. Les policiers s'inquiètent de la brutalité engendrée par les trafics de stupéfiants, de tabacs ou de voitures volées. Il y a dix jours, plusieurs habitants ont filmé des échanges de tirs d'armes de guerre au pied de leur immeuble. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.