Nitrites : mon jambon est-il bon ?

La Ligue contre le cancer a lancé une pétition pour interdire l'ajout de nitrites dans les charcuteries. Ces additifs permettent de conserver le jambon deux fois plus longtemps et lui donnent sa couleur rose. Cependant, ils sont soupçonnés d'être cancérigènes. Mais est-il vraiment possible de s'en passer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.