Noël : c'est la fête à l'école !

Depuis quelques jours, des millions d'enfants préparent en secret, à l'école, des surprises pour leurs parents. Dans les classes de maternelle, de la petite à la grande section, les ateliers de Noël sont particulièrement riches en apprentissage. Et pour le plus grand nombre d'élèves, les fêtes de fin d'année sont le moment le plus apprécié du calendrier scolaire.