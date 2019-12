Noël : comment le menu du réveillon a-t-il évolué ?

Aujourd'hui, le menu du réveillon de Noël doit faire plaisir à tout le monde. Des plats pour les vegans, les végétariens et ceux qui mangent sans gluten sont sur la table. Il y a 20 ans, c'était le bio qui faisait sa grande entrée, avec toutes sortes de légumes découpés qui accompagnaient les volailles. Puis des verrines plus légères que les toasts. Ces derniers qui étaient plutôt les stars des années 80, avec le foie gras, le saumon et la fameuse dinde de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.