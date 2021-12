Noël : dans les pas du directeur d’un magasin de jouets

Même si les clients ne sont pas encore là, lui est déjà sur tous les fronts. À trois semaines de Noël, c'est une journée cruciale pour Yvan Parisot, directeur du magasin de jeux et jouets "King Jouets" à Échirolles (Isère). 1 200 personnes sont attendues. Le défi commence dès l'ouverture. Si certains clients trouvent rapidement leur bonheur, d'autres mettent d'emblée Yvan à rude épreuve. Avec la crise, certains fabricants ont des difficultés d'approvisionnement. Quelques dizaines de produits manquent à l'appel. Mais le directeur a peut-être la solution. Tous les vendeurs sont équipés d'un appareil qui leur permet de proposer des jouets de substitution. Midi, c'est le rush en caisse. Le directeur doit au plus vite réorganiser ses équipes. Les clients se sont rués sur les jeux de société. Les peluches, elles, font grise mine. La plupart viennent d'Asie et ont vu le prix fortement augmenter. Pour éviter de faire chou blanc sur cette partie du magasin, Yvan a commandé cette année des oursins made in France. En moyenne, le prix des jouets a augmenté de 3%. Mais cela n'a visiblement pas découragé les visiteurs. En fin d'après-midi, c'est l'heure du bilan. Le directeur est plutôt positif. Il y avait plus de clients mais le magasin a tout de même enregistré 3 000 euros de chiffre d'affaires de moins que prévu. Il reste désormais à Yvan 23 jours pour réussir sa saison. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Vuitton