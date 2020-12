Noël : déjà des promos sur les jouets ?

Il y a ces cadeaux qui font rêver, comme le balai d'Harry Potter qui coûte un peu cher, plus de 300 euros, et qui est peu pratique pour le père Noël. Mais pas de problème. Cette année, il pourra se rattraper avec d'autres jouets aux promotions exceptionnelles : 5 à 14 euros de remise. Du jamais vu trois jours avant Noël. Ces offres de dernières minutes vont jusqu'à moins 50%, mais pas seulement. "C'est aussi la prolongation des offres qu'il y a eu dans le catalogue de Noël. Avec le confinement au mois de novembre, les clients n'ont pas pu profiter de ces offres", a expliqué Franck Mathais, porte-parole de la chaîne de magasins JouéClub. Un bon moyen d'écouler la marchandise qui a moins de succès, ces promotions sont partout. Déco, chaussures, mais aussi vêtements. Dans le magasin de prêt à porter Majestic Filatures, les -20% à -40% font revenir les clients. Après le Black Friday et toutes ces promotions, il est difficile pour les plus petits commerces de suivre la cadence. "Aujourd'hui, si on continue ce genre d'opération, c'est compliqué et on risque d'être à perte sur l'entreprise", a expliqué Camille Marionneau, responsable communication de la bijouterie Les Georgettes by Altesse à Paris.